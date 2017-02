LIVE: Carnaval barst nu al los in Westervoort

WESTERVOORT - Waar andere steden pas volgende week hun carnavalsoptocht rijden, gaan de praalwagens in Westervoort vanmiddag al de weg op.

Met 51 deelnemende groepen is de optocht in Westervoort dit jaar groter dan ooit. In totaal rijden er 26 praalwagens mee, die zaterdag op Kiekdag al bewonderd konden worden.

De stoet is om 13.11 uur vertrokken vanaf de Dorpsstraat en voert via de Klapstraat, Van de Hoevensstraat, Emmerik, Klapstraat, Liemersallee, Kreytierstraat en Vredenburgstraat naar de Zuidelijke Parallelweg. Traditiegetrouw staan er veel belangstellenden langs de route.

