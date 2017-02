Oplichters met vals geld gepakt dankzij WhatsApp

Foto: Pixabay

TIEL - Twee Tielenaren dachten in cafés in hun woonplaats met vals geld te kunnen betalen, maar ze hadden pech: de ondernemers hadden elkaar gewaarschuwd via WhatsApp.

Surveillerende agenten gingen in de nacht van zaterdag op zondag naar een horecazaak waar twee mannen aan de praat werden gehouden. De eigenaar vertelde dat hij die avond via de WhatsApp-groep voor ondernemers was geïnformeerd over een duo dat in een ander café had betaald met vals geld. Bij hem probeerden ze dit kunstje te herhalen. Beide verdachten zijn daarop aangehouden. De mannen van 29 en 35 bleken in het bezit van enkele valse briefjes van 50. De horecaondernemers hebben inmiddels aangifte gedaan.