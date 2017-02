Topduel tegen Ajax voor goaljesdief Van Wolfswinkel bijzonder: 'Vitesse heeft stap gezet'

ARNHEM - Vitesse kruist de degens vanmiddag (14.30 uur) met kampioenskandidaat Ajax. Puntenverlies van de Amsterdammers in Gelredome zou echter wel eens beslissend kunnen zijn in de race om de titel.

Ricky van Wolfswinkel weet zeker dat Vitesse het Ajax moeilijk kan maken. Ajax won tot nu toe alle competitieduels in 2017. 'Dat is voor mij geen vraag', opent de topscorer van Vitesse met tien goals. 'Uit hebben we dat ook gedaan en had er meer ingezeten. We zijn daar wat slordig geweest en het was nog vroeg in het seizoen.'

Extra scherp

Ajax won in de Arena met 1-0. Van Wolfswinkel weet dat Vitesse gegroeid is. 'We hebben echt een stap gemaakt. Daarom zijn we nu ook klaar voor deze wedstrijd. We zijn als Vitesse verder dan aan het begin van dit seizoen. Januari was een hele goede maand, het was zonde dat we de lijn tegen Willem II niet konden doorzetten. Maar je moet er ook weer niet te moeilijk over doen. Nu zijn we hoop ik weer extra scherp.'

Feyenoord kampioen

Vitesse voetbalt voor de play-off plaatsen en is na de winterstop 'the best of the rest' na PSV, Ajax en koploper Feyenoord. 'Die worden kampioen', denkt Van Wolfswinkel. 'Feyenoord is het sterkst dit seizoen. Ja, ik hoop het ook. Omdat het goed is voor het voetbal in Nederland. Een beetje afwisseling is altijd mooi. Als er competitie is, is dat goed.'

Terugkeer Bosz

Het publiek in Arnhem beleeft vanmiddag ook de terugkeer van Peter Bosz in Gelredome. Onder de 53-jarige Apeldoorner waren de confrontaties tussen Vitesse en Ajax vaak boeiend. Vitesse verloor vorig seizoen weliswaar met 3-1 in Arnhem, maar onder Bosz kreeg Ajax in de eigen Arena tot twee maal toe klop.Voor de beker werd zelfs met 4-0 gewonnen in Amsterdam.

'Het is speciaal', zegt Van Wolfswinkel. 'Het geeft toch extra spanning. Hier kijken we met zijn allen naar uit en hebben we met zijn allen voor gewerkt. We willen het nu toch laten zien en de goede lijn waar we mee bezig waren weer doortrekken.'