Bijrijder neemt de benen bij verkeerscontrole

DOETINCHEM - Een 44-jarige man zonder vast woonadres is zaterdagavond weggerend bij een verkeerscontrole in Doetinchem. Hij bleek door de politie te worden gezocht.

Een motoragent controleerde rond 18.00 uur een auto op de Spinbaan. De 49-jarige bestuurder uit Doetinchem bleek voor de tweede keer zonder rijbewijs te rijden en gaf bovendien een valse naam op.

Nadat de man was aangehouden, zette de 44-jarige bijrijder het op een lopen. Op aanwijzing van een getuige kon de voortvluchtige even later worden gepakt. De man had zich verschanst in een nabijgelegen appartementencomplex. Waarvoor hij werd gezocht, is niet bekend.