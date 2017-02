NEC moet steeds meer spelers missen

NIJMEGEN - NEC had dit seizoen tot dusverre nauwelijks te kampen met schorsingen en blessures.

Maar dat lijkt nu te veranderen. Janio Bikel is de eerste NEC'er die tegen zijn vijfde gele kaart opliep tegen PSV. De middenvelder is tegen Sparta geschorst. En doelpuntenmaker Ali Messaoud viel uit met een liesblessure, waarvan de ernst onduidelijk is. "Ik kon echt niet meer verder. Ik hoop dat het meevalt. Het ging net lekker, toen het erin schoot."

NEC moest het tegen PSV al stellen zonder clubtopscorer Jay-Roy Grot, die wekenlang buitenspel zal staan met een knieblessure. En ook Mikael Dyrestam ontbrak vanwege een knieblessure, maar dat lijkt minder ernstig.