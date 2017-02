Robin Buwalda bewijst zich in centrum van NEC

EINDHOVEN - Robin Buwalda kreeg zijn kans in het centrum van de defensie bij NEC uit tegen PSV.

En dat ging hem prima af. "Ik ben zeker ook tevreden over mijn eigen wedstrijd. Je kan het wel zeggen, maar je moet het ook doen. PSV-uit is wel een mooie wedstrijd om het te laten zien. Maar volgende week is weer een hele andere wedstrijd. Ik weet niet of we weer zo gaan spelen en hoe tevreden de trainer was. Misschien doen we het weer. Ik hoop natuurlijk van wel. Zo niet, dan weet ik waar ik sta. En als het nodig is, kom ik er zo weer bij."

De nederlaag tegen PSV vond Buwalda onnodig. "Er zat voor mijn gevoel wel een puntje in. Ik denk dat onze tactiek klopte. Na de 2-1 waren wij de betere ploeg, maar hij valt niet. We kregen corners en vrije trappen en ze kregen de bal niet meer weg. Maar we scoren niet."