Liveblog: Run op water na grote lekkage, 40.000 huishoudens getroffen

ZEVENAAR - 40.000 huishoudens in de gemeenten Doesburg, Zevenaar, Rijnwaarden en een stukje van de gemeente Rheden hebben geen water door een lekkage. Door het gebrek aan drinkwater hebben de veiligheidsdiensten opgeschaald.

11.25 Alleen nog water met bubbels. Een kleine voorraad is achtergehouden voor baby's zodat ze alsnog flesvoeding kunnen krijgen.

11.10 De run op water..

11.05 De veiligheidsregio brengt de situatie in kaart

11.00 Inmiddels is er bij de supermarkten een run op water. De Jumbo in Zevenaar ging eerder open omdat er een rij mensen stond. Ook is er een noodbestelling geplaatst omdat het water uitverkocht is. Ook bij de Spar in Tolkamer is het water op. Eerder zei een medewerker 'we verkopen meer water dan bier.'

10.45 In Doesburg wordt water uit de Oude IJssel gehaald om het toilet door te kunnen spoelen.

10.30 Goed nieuws. Het lek lijkt gevonden.

10.15 Inmiddels is er water voor het verzorgingshuis Lobede geregeld!

10.00 Vitens zoekt nog naar het lek, maar er is water getraceerd en dat is een positief teken.

09.50 Creatieve oplossingen!

09.42 Ziekenhuis Rijnstate in Zevenaar verwacht geen problemen. 'We hebben een grote waterreservoir. Dat kan ook worden gebruikt als drinkwater.'

09.40 Geen toilet en geen douche.

09.30 Verslaggever Petra Kuzee is ook getroffen door de waterstoring.

09.20 Bij de Spar-supermarkt in Tolkamer is het druk. 'We verkopen meer water dan bier', aldus een medewerker. De mensen staan in de rij om het water in te slaan en de voorraad slinkt snel.

09.10 Problemen bij verzorgingshuis Lobede in Tolkamer. Geen water voor koffie, maar ook niet voor het innemen van medicijnen. Ook hebben op dit moment veel mensen de griep.

09:00 De storing begon zaterdagavond rond 21.00 uur, de verwachting is dat het zeker nog tot zondagmiddag duurt voor het wordt verholpen. Eerder dacht Vitens het probleem te hebben verholpen. 'Er lopen drie leidingen onder de IJssel. We dachten dat het lek in één van de leidingen zat en hebben die afgesloten. Nu blijkt dat het probleem ergens anders zit. We gaan dat lek nu traceren, maar we weten nog niet hoelang het gaat duren', aldus een woordvoerder van Vitens.

08:30

Het gebrek aan water is vervelend voor bewoners, zo ook voor verslaggever Petra Kuzee. 'Ik kon nog net mijn tanden poetsen, omdat ik nog wat water in een fles had zitten.'