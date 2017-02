Geen water in Doesburg, Angerlo, Giesbeek en Zevenaar

Foto: Pixabay

ZEVENAAR - In delen van Doesburg, Angerlo, Giesbeek en Zevenaar komt geen water uit de kraan. Een kopje koffie zetten of een douche pakken zit er even niet in.

Oorzaak is volgens waterbedrijf Vitens een lekkage. Waar precies is op dit moment niet bekend. Vitens meldt dat de storing pas in de nacht van zaterdag op zondag is opgelost.