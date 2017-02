Delen Liemers nog steeds zonder water: 'Kon nog net mijn tanden poetsen'

ZEVENAAR - In delen van de Liemers komt nog steeds geen water uit de kraan. Vitens dacht dat de storing was opgelost, maar het lek bleek niet te zijn gevonden. De storing treft mensen in Doesburg, Zevenaar, Angerlo, maar ook in Tolkamer.

'Er lopen drie leidingen onder de IJssel. We dachten dat het lek in één van de leidingen zat en hebben die afgesloten. Nu blijkt dat het probleem ergens anders zit. We gaan dat lek nu traceren, maar we weten nog niet hoelang het gaat duren', aldus een woordvoerder van Vitens. Het lek werd zaterdagavond net na 21.00 uur gemeld. Het gebrek aan water is soms vervelend voor bewoners, zo ook voor verslaggever Petra Kuzee. 'Ik kon nog net mijn tanden poetsen, omdat ik nog wat water in een fles had zitten.'