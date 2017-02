NEC-trainer Hyballa: bij handhaving ben ik heel blij

EINDHOVEN - NEC verloor tegen PSV voor de vierde keer op rij en moet wel degelijk nog naar onderen kijken.

"We staan een beetje waar we het verwacht hebben", weet trainer Peter Hyballa.

"Wij zijn al drie wedstrijden achter elkaar teleurgesteld, omdat er meer in zat. Maar tegen Sparta moeten we en dat wordt geen makkie. Zeker niet. Als we ons handhaven, ben ik heel blij. Dan weet ik niet wat ik doe. Dan wil ik twee, drie weken niks van voetbal horen. Maar zover zijn we nog niet. Sparta wil handhaven, Excelsior wil handhaven, Go Ahead wil handhaven, Roda wil handhaven. Daar horen wij ook bij."

Punten in plaats van complimenten

Tegen PSV zat er meer in, vond de trainer. "PSV had meer balbezit en meer kansen, maar wij waren gevaarlijk in de omschakeling. In de 91e minuut had ik nog het gevoel dat we een punt konden pakken, dus dan hebben de jongens het goed gedaan. We speelden met drie in het centrum. Ze gooiden de bal diep op Luuk de Jong en dan moet je scherp zijn op de kopbalduels. En dat zijn die drie jongens in het centrum. We krijgen complimenten, maar daar hebben we niks aan. We moeten punten gaan pakken."