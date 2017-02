Door ongeneeslijk zieke moeder trouwen Sandra en Erik op Huishoudbeurs

WAGENINGEN - Trouwen tussen de stofzuigers en de verkopers: Sandra en Erik uit Wageningen deden het. Zaterdag gaven ze elkaar het ja-woord op de Huishoudbeurs, tussen duizenden struinende vrouwen en die enkele man.

Sandra (31) en Erik (37) kennen elkaar al tien jaar en op 1 september van dit jaar wilden ze gaan trouwen. Maar het liep anders. Eind vorig jaar werden ze genoemd in een Facebookberichtje van de Huishoudbeurs. Daar werd een stel gezocht dat op de beurs in het huwelijksbootje wilde stappen.

Toen het stel hoorde dat de moeder van Erik nog maar enkele maanden te leven heeft, besloten Sandra en Erik om zich op te geven.

Zaterdag stonden ze in vol ornaat op een podium, voor duizenden mensen. En dat terwijl ze van hun huwelijk eigenlijk een klein feestje wilden maken. Het podium waar normaal de bruidsshows zijn was een uur voor hen gereserveerd. Trouwambtenaar van dienst was Divorce-acteur Dirk Zeelenberg.

Sandra en Erik waren vrijdagavond te gast in het tv-programma de Week van Gelderland