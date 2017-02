Fietsster (77) ernstig gewond aan hoofd na botsing in Duitsland

Foto: Vincent / ViWa media

KRANENBURG - Een 77-jarige fietsster raakte zaterdagmiddag zwaargewond na een aanrijding in het Duitse dorpje Wyler, net over de grens bij Berg en Dal. Zij raakte ernstig gewond aan haar hoofd en werd per traumahelikopter naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.

De vrouw fietste samen met haar man, beiden op een e-bike, in de buurt van Wyler. Bij de Häfnerdeich wilde het echtpaar de B9 oversteken richting het dorpje Wyler. Daar werd de vrouw geschept door een auto die vanuit Kleve kwam. Na de klap kwam de vrouw met haar hoofd op de weg terecht. De vrouw werd met een Nederlandse traumahelikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De e-bike en de auto raakten zwaar beschadigd. Het verkeer vanuit Kleve richting Nijmegen werd urenlang omgeleid.