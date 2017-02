Politie zocht met helikopter naar man met een geweer

GAANDEREN - De politie zocht zaterdag aan het eind van de middag met man en macht naar een man met een geweer in Gaanderen. Daarbij werden onder meer een politiehelikopter en meerdere eenheden ingezet.

Boven Gaanderen cirkelde lange tijd een politiehelikopter. Onder inwoners was er onrust. Zij vroegen zich onder meer op Twitter en Facebook af wat er aan de hand was.

Opmerkelijk is dat een woordvoerster van de politie eerder op de avond zei dat het om een surveillance ging, maar later bracht de politie in Doetinchem op haar Facebookpagina naar buiten dat er naar een man met een geweer werd gezocht.

De meldkamer van de politie kreeg rond 17.00 uur een verontrustend telefoontje dat er een man met een geweer stond bij het kerkhof in Gaanderen. Na een zoekactie van een uur met onder meer de helikopter werd de man niet gevonden.

Een inwoner van Gaanderen vertelt aan Omroep Gelderland: 'Een agent vroeg mij of ik een man van rond de dertig jaar met een wapen had gezien. Ik heb niets gezien. Er werd gevraagd om 112 te bellen als ik toch wat verdachts zou zien.'

Een filmpje van de politiehelikopter dat op YouTube is verschenen