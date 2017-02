Dief steelt scheerapparaat voor nieuwe coupe

Foto: Flickr/Photosteve101 - Niet het bewuste apparaat

VELP - De politie in Velp heeft zaterdag een man aangehouden die een scheerapparaat had gestolen. De verdachte was al gevlucht toen de politie bij de winkel aankwam, maar kon later toch worden opgepakt.

Want na het bekijken van de beelden en onderzoek ter plaatse wist de politie de verblijfplaats van de man te achterhalen. En daar was de verdachte zijn nieuwe aanwinst aan het uitproberen; hij voorzag zichzelf van een nieuwe coupe.