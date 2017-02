Intimidatie markt Nijmegen: 'Storm in een glas water'

NIJMEGEN - Zaterdag werd de eerste weekmarkt sinds het rapport over de markt van Nijmegen gehouden. Veel marktkooplui herkennen zich niet in het beeld dat de markt onveilig en intimiderend zou zijn.

Jan van de Wal heeft continu contact met de marktkooplui op de weekmarkt in Nijmegen. Van de Wal is voorzitter van de Centrale Vereniging Ambulante Handel Nijmegen, daarnaast verhuurt hij ook marktkramen. Ook hij heeft het rapport gelezen en is het met veel conclusies eens, maar de sfeer van intimidatie en onveiligheid die op de markt zou heersen, herkent hij niet.

Kritisch rapport

Het rapport van de gemeente Nijmegen over de markt kwam dinsdag uit. De gemeente zou te weinig de vinger aan de pols hebben gehouden en de marktmeesters waren niet consequent in het handhaven. Daarnaast zouden de ondervraagden geruchten hebben aangehaald over intimidatie en vandalisme.

'Intimidatieverhalen zijn onzin'

Volgens Van de Wal zijn de geruchten over intimidatie onzin. 'Wat er wel eens gebeurd is, is dat ze elkaar 's morgens vroeg met de auto in het vaarwater zitten en dan wordt er wel eens iets geroepen. Dat gaat hier misschien iets anders dan op kantoor, maar vaak is het na tien minuten vergeten en dan is het weer goed. Het wordt allemaal wat opgeblazen.' zegt Van de Wal.

Ook enkele marktkooplui geloven de geruchten niet. Fred Holland verkoopt voetbalshirtjes in de Burchtstraat. Hij baalt van het beeld dat is ontstaan. 'Niemand kan precies zeggen wat er is gebeurd, want het is namelijk niet zo. Er komt nu in het nieuws een beeld alsof marktmeesters en marktlui elkaar bedreigen, maar dat is absoluut niet waar.'

'Uit de lucht gegrepen' zegt kledingverkoper Jac van Gool. 'Wij hebben daar nooit iets van mee gekregen. Ik heb dat in dat rapport moeten lezen, wij hebben dat nooit gemerkt dat er bedreigingen zijn.'

Leidt af van echte problemen

Van de Wal vermoedt dat de verhalen over intimidatie zijn aangedikt om de aandacht af te leiden van de lang slepende problemen op de markt. 'Voor ons gaat het over dat het zo slecht geregeld is op de markt. Dat is niet te beschrijven. Daar kan je een boek over schrijven, dat wordt een bestseller. En om de aandacht daarvan af te leiden moet je iets anders verzinnen en dat is in onze ogen ook gebeurd.'

Het rapport van de gemeente gaat ook over de willekeur van de marktmeesters, die zelf bepaalden welke regels ze naleefden. Drie medewerkers van de gemeente zijn eerder al geschorst in afwachting van het onderzoek. 'De ene mag wel iets voor de kraam zetten en de ander weer niet, daar wordt wel eens verschil in gemaakt.' vertelt marktkoopman Van Gool.

Volgens Van de Wal moet er nu nodig werk van de markt gemaakt worden. 'Het is niet makkelijk als alle ontwikkeling rond de markt acht jaar stil heeft gestaan om het weer op de rit te krijgen. We hopen gesteund te worden door de gemeente. Je moet een doel hebben en we hebben niet de indruk gehad de laatste acht jaar dat we hetzelfde doel hadden.'

Bezoeker merkt weinig van onrust

Sportshirtverkoper Fred Holland denkt niet dat bezoekers iets van de onrust op de markt hebben gemerkt. 'Nee, dat merk ik ook niet aan de bezoeker. Een enkeling heeft gelezen in de krant dat wij bedreigd zouden worden, dan moet ik weer uitleggen dat dat allemaal niet het geval is.' Ook twee dames uit Velp die de markt hebben bezocht zijn vol lof. 'Hele goede markt, veel verschillende kramen, zowel vers fruit als groente, kaas, brood, zelfs carnavalsspullen. Veelzijdig.'