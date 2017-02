Vandalen gaan los op geparkeerde auto's

Foto: Wikimedia Commons

NEEDE - In de Bergstraat in Neede zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere geparkeerde auto's vernield. Dat meldt de politie Berkelland op Facebook.

De vernielingen zijn vermoedelijk rond 1.45 uur gepleegd. Mogelijk zijn er meerdere personen bij betrokken geweest. Getuigen wordt verzocht zich te melden bij de politie: 0900-8844.