Man geeft vuistslag na aanrijding

HEDEL - Een 40-jarige automobilist uit Hedel is aangehouden omdat hij na een ongeluk de andere betrokken bestuurder een vuistslag heeft gegeven. Ook is de man weggereden van de plaats van het ongeval.

De inwoner van Hedel haalde op een provinciale weg een andere auto in, maar de twee raakten elkaar. De bestuurders stapten uit waarop de man uit Hedel de andere man een vuistslag gaf. Daarna reed hij weg. De dader was echter op de foto gezet en ook het kenteken van zijn auto was genoteerd.

De verdachte kon bij zijn woning worden aangehouden. Zijn beschadigde auto stond naast de deur. De man wordt ook verdacht van het rijden onder invloed.