Man bedreigt ambtenaar en verzet zich bij aanhouding

BARNEVELD - In Barneveld is vrijdagavond een ambtenaar bedreigd en beledigd door een 28-jarige inwoner van die plaats. De man is aangehouden.

De Barnevelder parkeerde met twee andere mannen hun busjes op een plek waar dat niet toegestaan is. De bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) verzocht de mannen hun busjes ergens anders te parkeren. Daarna werd de ambtenaar geïntimideerd, bedreigd en beledigd. De aangehouden man nam hier volgens de politie het voortouw in. Even later kon de man door de politie worden aangehouden. De verdachte verzette zich bij zijn aanhouding en is geboeid afgevoerd.