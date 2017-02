Leidingbreuk op Galvanistraat in Ede

Foto: Google Maps

EDE - Op de Galvanistraat in Ede is een leidingbreuk ontstaan. Daardoor kunnen omwonenden last hebben van minder of geen water.

De breuk is ontstaan in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vitens meldt dat de breuk gerepareerd wordt, wanneer de storing is verholpen is onbekend.