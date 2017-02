Deze berichten werden afgelopen week het meest gelezen

Het ongeval in Duiven. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Welke berichten zijn deze week het meest gelezen op gld.nl en op de app van Omroep Gelderland? Zoals ieder weekend een overzicht.

Fietser overlijdt na botsing met auto

Een tragisch ongeval in Duiven, dinsdagochtend. Een 59-jarige fietser uit die plaats werd op de kruising Eltensestraat/Klarinetstraat geschept door een auto en liep daarbij ernstig letsel op.

Beelden van de plek van het ongeval:

Toegesnelde hulpverleners hebben de man nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten; hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Voor zover bekend kwam de 77-jarige automobiliste met de schrik vrij.

Sneeuwpenis omver gebeukt door politiewagen

Op internet dook een grappig filmpje op van een penis van sneeuw die kapot wordt gereden door agenten.

De sneeuwpenis blokkeerde de Dorpsstraat in Bennekom, waardoor de politie zich genoodzaakt voelde hem omver te beuken.

Een omstander legde de grappige actie vast op beeld en plaatste het filmpje op de website van Dumpert. In korte tijd was de video al bijna 370.000 keer bekeken.

Kijk hier naar het filmpje:

Bezoekers lopen boos weg bij overvolle infoavond

En bezoekers liepen in Ede boos weg bij een overvolle informatiebijeenkomst over winkelcentrum Stadspoort. Er waren zoveel mensen op afgekomen, dat er niet genoeg ruimte was voor iedereen.

Foto: @MalkanderEde via Twitter

Vanwege de drukte werd de beloofde presentatie in twee rondes gehouden. De infoavond ging onder meer over de toekomst van het winkelcentrum.

