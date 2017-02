Liveblog: NEC op achterstand tegen PSV door strafschop Van Ginkel

EINDHOVEN - NEC gaat vanavond proberen om voor het eerst in de historie te winnen uit tegen PSV. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

TUSSENSTAND 1-0

22. Van Ginkel maakt een veel te wilde tackle op Messaoud en krijgt een gele kaart.

20. PSV heeft al veel strafschoppen gemist, maar Marco van Ginkel weet wel hoe het moet. Hard in de kruising: 1-0

19. Onhandige overtreding van Janio Bikel op Bergwijn: strafschop en geel voor de middenvelder van NEC.

18. Arnhemmer Pröpper mist op aangeven van Doetinchemmer De Jong. PSV wordt iets sterker, NEC plooit terug.

15. Voor Mo Rayhi is het een bijzondere wedstrijd. Hij speelt voor het eerst in het Philips Stadion tegen PSV, waar hij in de opleiding zat. Rayhi woont ook nog in Eindhoven.

10. NEC is de eerste tien minuten moeiteloos doorgekomen. De Nijmegenaren domineren zelfs enigszins en de "Gegenpressung" werkt vooralsnog goed.

1e minuut: PSV begint nonchalant. Moreno levert de bal in en Ali Messaoud kan schieten, maar mikt te hoog.

19.45 Precies op tijd beginnen we.

19.35 "Kick-off in tien minuten", wordt er omgeroepen in onvervalst Brabants. Wat is er mis met het woord aftrap? Vervolgens barst er wel een interessante lichtshow los.

19.33 Tot zijn teleurstelling staat Ferdi Kadioglu niet in de basis bij NEC. Ali Messaoud krijgt de voorkeur als aanvallende middenvelder.

19.27 Ook in Eindhoven doet trainer Peter Hyballa weer druk.

19.23 De spelers van NEC zijn bezig met de warming-up in het stadion van PSV.

19.07 Een goede versnapering is een uitstekende basis voor een avondje voetbal.

19.02 NEC wil de boel dus op slot gooien vanavond in Eindhoven.

18.55 NEC heeft zich aangepast aan PSV. Voor het eerst dit seizoen speelt Hyballa met vijf man achterin. Robin Buwalda krijgt zijn kans in de basis.

Delle; Heinloth, Dumic, Buwalda, Golla, Fomitschow; Bikel, Messaoud, Breinburg; Larsson, Rayhi.

18.50 Een Nijmeegse zege zou een enorme verrassing zijn. Op een paar gelijke spelen na verloor NEC altijd uit tegen PSV.

18.48 Een flinke Gelderse inbreng bij PSV met Marco van Ginkel uit Scherpenzeel, Davy Pröpper uit Arnhem en de Doetinchemse spits Luuk de Jong (foto).

18.45 NEC verloor dit seizoen alle vier confrontaties met de topclubs. Uit tegen Ajax werd het 5-0, in De Kuip tegen Feyenoord 4-0. PSV won in De Goffert met 4-0 en Feyenoord kwam in Nijmegen met de schrik vrij (1-2 in de slotfase).

18.40 Het eeuwige dilemma van trainer Peter Hyballa: wel of niet beginnen met Ferdi Kadioglu in de basis? Vorige week viel hij tegen PEC pas laat in de tweede helft in en tegen Go Ahead moest hij met kramp worden vervangen. "Ik vind hem een prachtige voetballer, maar Ferdi heeft toch een krampje hier en dit en dat. En daarom gaat het nog. Dus ik denk Ferdi of Ali Messaoud", aldus Hyballa. Kadioglu zelf is nu volledig gefocust op voetbal, hij is gestopt met zijn school.