Meisje schreeuwt buurtbewoner wakker bij beroving

Archieffoto

HATTEM - In Hattem is in de nacht van woensdag op donderdag een meisje beroofd van haar telefoon. Het slachtoffer schreeuwde daarbij zo hard, dat een buurtbewoner er wakker van werd.

De politie maakt dit nu bekend, omdat ze in contact wil komen met die buurtbewoner. Hoe de politie weet dat de buurtbewoner wakker werd, is onbekend. De beroving gebeurde rond 1.30 uur op de Lippenoordweg. Tips zijn welkom op 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).