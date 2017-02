'Gelukkig niet elke dag': Agenten doen verhaal na vondst lijk

TERWOLDE - 'Gelukkig niet elke dag'. Agenten van de politie Voorst en Epe vertellen hun verhaal na de vondst van het stoffelijk overschot eerder deze week.

'We beschrijven geen details, maar het stoffelijk overschot lijkt grotendeels niet meer op dat van een mens. Het is erg makkelijk om te zeggen dat dit bij ons werk hoort, maar ook voor ons is het even slikken.... we gaan aan de slag!'

Ze beschrijven de heftige dag op de Facebookpagina van de politie Voorst. 'Een kwartier later staan de normaal lege uiterwaarden vol met voertuigen en hulpverleners. Er worden foto's gemaakt, binnenvaartschepen worden afgeremd om het water zoveel mogelijk vrij van golfslag te houden en er wordt sporenonderzoek in het water verricht.'

Maar dan moet volgens de agenten het moeilijkste van de dag nog beginnen. 'Het bergen van het stoffelijk overschot. Ook dit gebeurt met de grootste voorzichtigheid en respect. Met name voor nabestaanden kan dit van grote waarde zijn.'

Voor de betrokken agenten wordt na zo'n incident goed gezorgd. 'Zij worden stuk voor stuk begeleid door het TCO. Dat is een team van collega's die ondersteuning kunnen bieden bij het verwerken van dit soort heftige incidenten. Gelukkig... niet elke dag.'