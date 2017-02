Beschonken man rijdt tegen paal en probeert te vluchten

Foto: Politie Duiven/Facebook

DUIVEN - In Duiven is een 50-jarige inwoner aangehouden omdat hij beschonken achter het stuur zat. De man was tegen een paal gebotst en probeerde daarna te vluchten. De politie had de man, dankzij buurtbewoners, snel te pakken.

De Duivenaar wilde vervolgens niet meewerken en is aangehouden, ook beledigde hij de agenten. In zijn auto lagen meerdere blikken bier. Hij wordt aangeklaagd voor het rijden onder invloed, het veroorzaken van een verkeersongeval en belediging van een ambtenaar in functie. Ook is zijn rijbewijs ingevorderd. Het is niet voor het eerst dat de man is aangehouden voor rijden onder invloed.