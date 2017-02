NEC-talent Kadioglu gestopt met school vanwege het voetbal

NIJMEGEN - Hij probeerde voetbal en school te combineren, maar inmiddels heeft Ferdi Kadioglu een keuze gemaakt.

Het zeventienjarige supertalent van NEC is voorlopig gestopt met school. "Het was bijna niet meer te combineren en ik liep heel ver achter. Als ik thuis kwam, was ik heel moe en had ik geen energie meer. Er kwam veel stress bij kijken. Maar ik kan altijd nog naar een avondschool gaan."

Kadioglu had niet verwacht dat zijn voetbalcarrière zich zo snel zou ontwikkelen. "Ik ben heel blij dat ik zoveel minuten heb gekregen. Ik krijg ook veel vertrouwen, dus ik ben blij. Ik ben nog jong, de trainer weet wat hij doet. Ik wil elke week spelen en soms baal ik wel als ik ernaast sta. Maar ik heb niks te klagen. Het is heel snel gegaan. Ik heb veel aandacht gekregen en ik moest mijn koppie erbij houden. Ik denk dat dat wel aardig gelukt is."

Bij PSV, de tegenstander van vanavond, spelen twee oud-ploeggenoten van Kadioglu. "Ik heb wel af en toe contact met ze, maar ik speel niet tegen ze. Want zij zitten nog in de jeugd en ik speel al in het eerste. Nu uit tegen PSV. Dat is fantastisch. Het was een droom om in die grote stadions te spelen en nu mag dat weer. We hebben vertrouwen, dat blijft er sowieso. Jammer dat Jay-Roy Grot niet meedoet. Hij scoort veel doelpunten en is een gevaarlijke speler. Nu moeten andere spelers het maar laten zien. Het zou mooi zijn als ik daar een doelpunt kan maken of een assist kan geven."