Meijers na nederlaag tegen Jong Ajax: 'Zuur, maar we leven nog'

GROESBEEK - Achilles'29-trainer Eric Meijers baalde vrijdagavond flink van de nederlaag tegen Jong Ajax op de eigen Heikant (2-3). 'Het is een zure nederlaag, want we hebben tot de laatste seconde geknokt voor resultaat.'

Meijers wist dat er met Jong Ajax wel een ploeg van formaat naar Groesbeek kwam. De nummer twee van de ranglijst heeft veel goede spelers. 'Je weet dat er kwaliteit naar de Heikant komt en dat ze geweldig kunnen voetballen. Maar ik wil mijn team de complimenten geven dat ze tegen dit Ajax tot de laatste seconden hebben geknokt. Des te zuurder is het dat we niet nog een punt pakken.'

De Achilles'29-coach blijft dan ook positief over het verloop in de competitie. De Groesbekers lieten dan wel weer belangrijke punten liggen, maar het is nog niet gedaan in de strijd tegen degradatie, zo zegt Meijers. 'We leven nog steeds en trekken de lijn door waar we mee bezig zijn. Want we zijn goed bezig. We vechten voor iedere wedstrijd en we gaan de komende weken zeker nog punten pakken.'