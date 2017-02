Koningsdag is gered, enorme blijdschap in Randwijk

Eerdere editie van het feest. Foto: Oranjecomité Randwijk

RANDWIJK - Het was alles of niets, vrijdagavond in Randwijk. Er werd een ultieme poging gedaan om het koningsfeest door te laten gaan in het Betuwse dorp. En het is gelukt, er hebben zich voldoende mensen aangemeld om de kar te trekken.

Het Oranjecomité in Randwijk bestond eigenlijk nog maar uit één persoon, daarom was het eenkoppige comité op zoek naar nieuwe leden. Verschillende pogingen om dat voor elkaar te krijgen mislukten, maar vrijdagavond was er succes. 'Er kwamen 35 mensen op de avond af en er hebben zich drie mensen gemeld die graag willen helpen. Zij namen de noodkreet serieus en daar zijn we heel blij mee. Daarnaast hebben ook nog wat mensen zich gemeld voor hand- en spandiensten op de dag zelf. Dit is fantastisch nieuws, we zijn heel blij', aldus Ulrike Attema. Bekijk hier een eerdere reportage over het koningsfeest in Randwijk: 'Snel aan de bak' Ondanks het feit dat de opluchting nu heel groot is in Randwijk, moet er wel meteen hard gewerkt gaan worden. 'We moeten snel aan de bak. Deze week is er meteen een vergadering om spijkers met koppen te slaan. Er moeten natuurlijk vergunningen geregeld worden.' Maar Attema heeft er alle vertrouwen in dat het nu gaat lukken. 'We gaan Randwijk blij maken. Gelukkig zijn er toch mensen die hun hand willen uitsteken en niet naar anderen wijzen.' Zie ook: Het is alles of niets: dorp doet nog één poging om Koningsdag te redden

