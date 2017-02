Akkefietje tussen Bryan Smeets en Henk de Jong uitgesproken

DOETINCHEM - Bryan Smeets keerde terug in de basis en was direct betrokken bij beide goals. Onlangs kreeg de middenvelder het tijdens een training ook aan de stok met zijn trainer. 'We hebben elkaar de waarheid gezegd.'

De concurrentie is na de winterstop toegenomen bij De Graafschap en ook in de technisch staf vonden verschuivingen plaats. De club haalde drie nieuwe spelers en op advies van trainer De Jong kwam Sandor van der Heide als belangrijkste assistent naar Doetinchem.

Rommelig

Dergelijke veranderingen hebben vaak invloed op de selectie, zeker als de prestaties tegenvallen. Ook bij het zwalkende De Graafschap is het de laatste weken wat rommeliger en onrustiger.

Aan de stok

Spelers die buiten het elftal vallen mokken en lopen zichtbaar ontevreden rond. Onlangs werd ook Bryan Smeets gepasseerd. Hij zat twee duels op de bank. Tegen Telstar keerde hij met succes terug. Smeets kreeg het onlangs aan de stok met zijn trainer Henk de Jong.

Volwassen kerels

'Je hoeft elkaar niet altijd een aai over de bol te geven', zegt Smeets. 'Soms moet je elkaar ook de waarheid kunnen zeggen. Dat heb ik bij hem gedaan en hij bij de trainer. We zijn volwassen kerels. Maar we moeten met elkaar door en ik heb met niemand een probleem. Ook niet met de trainer.' Smeets zegt een goed gesprek gehad te hebben. 'Dat is niet speelde, daar hebben we het over gehad. Ik heb het geaccepteerd, het ligt nu achter me.'

Ouderwets

'De concurrentie is groot, er zijn nieuwe spelers bij gekomen. Dan is het altijd wat rommelig. Maar in de groep zit het goed. Wat iedereen ook wil zoeken van buitenaf. We moeten nu doorgaan zoals in de tweede helft tegen Telstar. Dan gaat het voetbal ook wel komen. Natuurlijk, zo spelen wil je vanaf het begin. Ouderwets met het publiek er achter. We zijn op karakter teruggekomen, kregen veel kansen en hebben verdiend gewonnen.'