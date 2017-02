Nog altijd verdriet om gestolen kluis: 'Ze komen aan het diepste van je hart'

TRICHT - Het raakt mensen diep in hun ziel. Wanneer bij een inbraak persoonlijke herinneringen worden gestolen. Deze week werd in Putten een kluis gestolen met daarin foto's en filmpjes van iemands overleden dochter. Dat verhaal werd meer dan 30.000 keer gedeeld op Facebook. Iemand die dit ook heeft meegemaakt is Alexandra van Zanten uit Tricht.

Acht jaar geleden, in 2009, werd ook bij haar een kluis gestolen met onder andere een videoband met daarop de rouwdienst van haar overleden echtgenoot. Die band was bedoeld voor haar dochter, Bernice, die toen 3 jaar oud was. 'We wilden de uitvaart filmen, zodat ze op latere leeftijd de uitvaart terug kon kijken. Maar die film heeft ze nooit kunnen zien', vertelt Alexandra.

Het enige wat dan nog overblijft is een foto van Bernice en haar vader. 'Dat is diep en diep triest.' Bernice baalt daar ook stevig van. 'Ze hebben een stuk emotionele waarde van mij afgepakt. Het is een gemis dat je nooit meer terug zal krijgen.'

'Nog steeds verdrietig'

Bernice en haar moeder kunnen door de diefstal alleen nog een stuk van het verleden terugzien uit een foto-album. 'Dat lag als enige niet in de kluis. Er lagen ook armbanden en ringen in die ik graag aan Bernice had gegeven. Maar ze komen aan het diepste van je hart, daar kan ik nog steeds verdrietig om worden', zo besluit Alexandra.

