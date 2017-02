PvdA voert campagne bij Primark

NIJMEGEN - Het Arnhemse PvdA-Tweede Kamerlid John Kerstens en PvdA-Europarlementariër Paul Tang voeren zaterdag actie bij de filialen van kledingwinkel Primark in Nijmegen en Arnhem.

Ze willen de medewerkers van Primark een hart onder de riem steken. Volgens de PvdA wordt het personeel geïntimideerd en verzint het bedrijf eigen regels over ziekteverzuim en vakantiedagen.

Deze week was de kledingketen in het nieuws vanwege slechte arbeidsomstandigheden. Vakbond FNV is een enquête onder personeel begonnen.

Zaterdag begint de PvdA met actievoeren bij de Primark in Nijmegen op Plein 44 om 10.30 uur. In de middag verplaatst de actie zich naar het Arnhemse filiaal in de Ketelstraat, om 12.30 uur.