Honderden supporters op de been tijdens mars voor overleden Superboer

ULFT - Honderden supporters en vrienden van de overleden Superboer Bas (23 jaar) liepen vrijdagavond in een mars naar stadion De Vijverberg, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Telstar. De zogenaamde corteo was bedoeld om de overleden supporter te eren.

'Met een grote groep mensen lopen we van de plek waar hij zijn laatste adem uitblies naar het stadion', vertelt Noud van de Louw, goede vriend van Bas en een van de initiatiefnemers van de tocht. 'We eren hem met fakkels, spreekkoren en liedjes en in het stadion hebben we een sfeeractie voor Bas georganiseerd.'

De band van Bas en Noud was mede zo sterk door de tweewekelijkse tocht naar de Vijverberg. 'We zijn samen opgegroeid en zolang als ik weet gingen we met z'n allen naar De Graafschap.'

'Warme jongen met goed hart'

Bas stond samen met Noud in vak 18 op de Spinnekop. Hoewel vak 18 een fanatieke supporter kwijt is geraakt, gaat de gedachte aan Bas niet verloren: 'Ik zal hem blijven herinneren als rooie gek', vertelt Noud, verwijzend naar zijn rode haar. 'Hij werd altijd rooie Bas genoemd door zijn haren. We zullen hem herinneren als een warme jongen met een goed hart, maar toch gek.'