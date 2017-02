Liveblog: Achilles'29 maakt het weer spannend tegen Jong Ajax

GROESBEEK - Achilles'29 zou om 20.00 uur aftrappen tegen Jong Ajax op sportpark De Heikant, maar doordat vierde official Nick Smit is flauwgevallen is die aftrap uitgesteld. Om 20.30 uur is de wedstrijd alsnog begonnen en Achilles'29 heeft de drie punten hard nodig in de strijd tegen degradatie.

83e minuut: Wissel bij Achilles. Edge gaat eruit. Wim Bokila komt erbij. 79e minuut: Jong Ajax heeft licht overwicht. Toch hoeft Te Loeke minder vaak in actie te komen dan in de eerste helft. 68e minuut: GOAL! Invaller Van de Beek schiet van afstand en Niek Versteegen scoort uit de rebound de aansluitingstreffer. 66e minuut: Meijers grijpt na de 1-3 direct in. Oulad Omar en Amaarouk gaan eruit en Boy van de Beek en Omid Popalzay komen erin. 63e minuut: GOAL! Sierhuis maakt zijn tweede van de avond en daardoor is het 1-3. De spits wordt diep gestuurd, gaat alleen op Te Loeke af en zijn schot stuit de keeper. Met geluk krijgt Sierhuis de bal alsnog mee en daardoor is het makkelijk scoren in een leeg goal. 55e minuut: Het spel gaat alweer even door. 50e minuut: Het spel ligt even stil, omdat Mazraoui op de grond ligt met pijn. Hij kreeg een bal in zijn gezicht. 46e minuut: De tweede helft is begonnen. 45e minuut: Rust! 45e minuut: Oulad Omar snijdt een vrije trap prima aan. Geen medespeler krijgt de voet tegen de bal om van dichtbij binnen te werken. 40e minuut: Jong Ajax is na de gelijkmaker veel beter. Het is wachten op de 1-3. 37e minuut: Twee grote kansen op rij voor de Amsterdammers. Het eerste schot belandt op de paal en bij de andere schotpoging ligt Te Loeke in de weg. 31e minuut: GOAL! Kaj Sierhuis zet Ajax op voorsprong. Na een geweldige lange bal van Frenkie de Jong kopt de Jong Ajax-spits de bal over de uitgekomen keeper Robbert te Loeke. 30e minuut: Het is druk in en rondom het strafschopgebied van Achilles'29. De Ajacieden krijgen twee corners op rij, maar die leveren niks op. 26e minuut: Meijers coachend langs de lijn. Jong Ajax krijgt meer controle over de wedstrijd. 22e minuut: GOAL! Jong Ajax maakt de 1-1. Na een voorzet vanaf rechts schiet Ezra Walian van een meter of tien de bal in het dak van het doel. 18e minuut: Jong Ajax heeft het meeste balbezit, maar de ploeg heeft moeite om bij het Achilles'29-doel te komen. Dit omdat de Groesbekers goed druk zetten en goed verdedigen. 15e minuut: Het eerste kwartier is verstreken en Achilles'29 is de betere ploeg. De Groesbekers hebben al enkele kansen gehad. 12e minuut: Goal! Imran Oulad Omar geeft voor en de keeper van Jong Ajax bokst de bal weg. Dit doet hij niet goed, waardoor Doriano Kortsmit van dichtbij kan inschieten. 11e minuut: Een kansje voor Ajax. Noussair Mazraoui snijdt naar binnen en produceert een schot. Die gaat maar net naast. 9e minuut: Nassim Amaarouk wordt onderuit geduwd in het strafschopgebied van Jong Ajax. Enkele supporters van Achilles'29 schreeuwen om een penalty, maar de scheidsrechter wuift het weg. 6e minuut: Smajic krijgt een kopkans, maar de spits kan niet genoeg kracht achter de bal zetten. 5e minuut: De eerste kans is voor Jong Ajax. Kaj Sierhuis schiet van een meter of twintig hard en laag op de keeper van Achilles'29. 1e minuut: Emir Smajic heeft afgetrapt namens Achilles'29 1e minuut: De wedstrijd is begonnen! 20.30 uur: De wedstrijd gaat beginnen, zonder vierde official Nick Smit. Hij is naar huis. Voorafgaand aan de wedstrijd: Een ambulance is ter plaatse gekomen voor de vierde official Nick Smit, hij viel flauw in aanloop naar de wedstrijd. Vanwege het flauwvallen van de vierde official zijn de Groesbekers om 20.05 uur begonnen aan een tweede warming-up. De supporters lijken zich geen zorgen te maken over het tijdstip waarop er wordt afgetrapt. Deze twee meisjes fotograferen de voorbijkomende spelers volop. Goede reeks doorzetten De Groesbekers gaan proberen hun goede reeks voort te zetten. In de afgelopen drie wedstrijden pakten ze evenveel punten als alle wedstrijden daarvoor dit seizoen. De nummer laatst van de Jupiler League ontvangt de nummer twee in de competitie. Aan de heenwedstrijd hebben de Groesbekers geen goede herinneringen. Na negentig minuten stond er maar liefst 7-1 op het scorebord. Mateo Cassiera (4), Donny van de Beek en Abdelhak Nouri scoorden voor de Amsterdammers. Die zijn er vanavond niet bij. Langs het veld ligt nog altijd sneeuw van vorige week, maar het veld is sneeuwvrij. Dus kunnen de volgende 11 namen het gaan proberen vanavond.

Opstelling Achilles'29: Te Loeke, Stankov, Beijer, Kortsmit, Van Steen, Omar, Surmeli, Edge, Versteegen, Smajic en Amaarouk. Trainer Eric Meijers heeft ook nog wat spelers gevonden om de bank warm te houden. Freek Thoone en Kenny Elders zijn geschorst en de geblesseerden zijn Mischa Boelens, Coen Gortemaker (beiden ziek), Mart Raterink (lies) en Eef van Riel (knie). Schieten met scherp? Dit is de wedstrijd waarin Achilles'29 weer drie belangrijke punten kan pakken. Voor de wedstrijd zijn de spelers al druk met het afronden op goal. Wie weet schieten de Groesbekers tegen Jong Ajax straks dus wel met scherp.