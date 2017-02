Live: Vierde official valt flauw, aftrap Achilles'29 uitgesteld

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

GROESBEEK - Achilles'29 zou om 20.00 uur aftrappen tegen Jong Ajax op sportpark De Heikant, maar doordat vierde official Nick Smit is flauwgevallen is die aftrap uitgesteld. Wanneer er gevoetbald gaat worden, is nog niet bekend.

De Groesbekers gaan proberen hun goede reeks voort te zetten. In de afgelopen drie wedstrijden pakten ze evenveel punten als alle wedstrijden daarvoor dit seizoen. De nummer laatst van de Jupiler League ontvangt de nummer twee in de competitie. Aan de heenwedstrijd hebben de Groesbekers geen goede herinneringen. Na negentig minuten stond er maar liefst 7-1 op het scorebord. Mateo Cassiera (4), Donny van de Beek en Abdelhak Nouri scoorden voor de Amsterdammers. Die zijn er vanavond niet bij. Langs het veld ligt nog altijd sneeuw van vorige week, maar het veld is sneeuwvrij. Dus kunnen de volgende 11 namen het gaan proberen vanavond.

Opstelling Achilles'29: Te Loeke, Stankov, Beijer, Kortsmit, Van Steen, Omar, Surmeli, Edge, Versteegen, Smajic en Amaarouk. Trainer Eric Meijers heeft ook nog wat spelers gevonden om de bank warm te houden. Freek Thoone en Kenny Elders zijn geschorst en de geblesseerden zijn Mischa Boelens, Coen Gortemaker (beiden ziek), Mart Raterink (lies) en Eef van Riel (knie). Schieten met scherp? Dit is de wedstrijd waarin Achilles'29 weer drie belangrijke punten kan pakken. Voor de wedstrijd zijn de spelers al druk met het afronden op goal. Wie weet schieten de Groesbekers tegen Jong Ajax straks dus wel met scherp.