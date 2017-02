Liveblog: Kommer en kwel bij De Graafschap: wat doen de Superboeren vanavond?

De jeugd is er klaar voor in Doetinchem, nu de profs nog

DOETINCHEM - De Graafschap ontvangt op de eigen Vijverberg Telstar (20.00 uur). Voornaamste doel lijkt het publiek vermaak te bieden, want de periodetitel is al lang uit zicht.

19.42: De Graafschap speelt voor de derde keer op rij met vijf verdedigers. Opvallend voor een club als De Graafschap, maar trainer Henk de Jong (foto onder) zegt dat 'het even niet anders kan' gezien het weggezakte vertrouwen van de spelers.

19.37: Bryan Smeets maakt zijn rentree in de basis. De afgelopen weken verbeet de populaire middenvelder met de kale kop zich nog als reserve in de dug-out (zie archieffoto). Vanavond speelt hij als centrale middenvelder achter de twee spitsen Van den Hurk en Parzyszek.

19.31: De warming-up. Blijven de mensen komen na alle tegenslagen en dompers dit seizoen bij De Graafschap?

19.15 uur: De Vijverberg maakt zicht op voor de thuiswedstrijd tegen Telstar uit Velsen. Die hebben acht punten meer dan het zwalkende De Graafschap.

19.11 uur: Achter de Spinnekop tribune drinken de fans zich alvast in. Veel vertrouwen is er op dit moment niet bij de aanhang. De Graafschap staat 18e! en verloor al 16 keer dit seizoen. Een historisch slecht seizoen. Alleen in 1970 ging het nog slechter!

19.04: sommige fans blijven altijd positief. Ook dat is typisch De Graafschap.