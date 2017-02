Liveblog: De Graafschap jaagt na rust verbeten op gelijkmaker tegen Telstar

Een indrukwekkend eerbetoon voor overleden fan, maar de spelers stellen opnieuw teleur (foto: Will Kuijpers)

DOETINCHEM - De Graafschap ontvangt op de eigen Vijverberg Telstar uit Velsen.Tussenstand is 0-1 (20.00 uur)

Strafschop!

69e min: een hard schot van Smeets zeilt voorlangs. Het is nu éénrichtingsverkeer. Een goal hangt in de lucht

64e min: weer een vrije trap van Klaasen. Via de buitenkant van de paal eruit. De Graafschap voert de druk op!

63e min: fraaie vrije trap Klaasen. Weggebokst De Jong.

60e min: weer een kans in de counter. Van den Hurk schiet matig in. De Jong redt namens Telstar.

52e min: De Graafschap speelt beter en feller. Grote kans na goed werk Parzyszek voor Smeets. Hij lobt de bal net over.

46e min: Cicek eraf, Driver erop. Een aanvaller voor een verdediger dus.

Het is rust in Doetinchem. De Graafschap speelt belabberd. Het is bar en boos.

GOAL! 40e min: Bednarek laat te makkelijk een bal los, Telstar is er als de kippen bij en scoort. Het is 0-1 via Van Berkel

35e min: conclusie na ruim een half: het is opnieuw uitermate zwak wat De Graafschap onder trainer Henk de Jong laat zien. Met de Fries aan het roer gaat het nog beroerder dan onder Jan Vreman.

28e min: Nathaniel Will probeert De Graafschap de weg te wijzen, maar veel spannends gebeurt er nog niet op De Vijverberg.

Niet iedereen op de reservebank heeft oog voor de wedstrijd. Onder meer Koolhof, El Jebli en Driver zitten vanavond in de ingebouwde dug-out.

6e min: Keeper Filip Bednarek is nauwelijks te zien door de enorme rookontwikkeling boven het veld.

3e min: direct een gevaarlijk schot van Smeets dat rakelings naast gaat.

20.00 uur: wedstrijd is begonnen na een fraai eerbetoon voor de 23-jarige supporter van De Graafschap die vorige week om het leven kwam. Met een mars van 500 fans vanuit zijn huis in Doetinchem naar De Vijverberg werd 'Basje' nog eens herdacht.

19.59 uur: de opkomst van De Graafschap en Telstar. Toch weer een redelijk goed gevuld stadion voor een club die zo laag geklasseerd staat.

19.42: De Graafschap speelt voor de derde keer op rij met vijf verdedigers. Opvallend voor een club als De Graafschap, maar trainer Henk de Jong (foto onder) zegt dat 'het even niet anders kan' gezien het minimale zelfvertrouwen van de spelers.

19.37: Bryan Smeets maakt zijn rentree in de basis. De afgelopen weken verbeet de populaire middenvelder met de kale kop zich nog als reserve in de dug-out (zie archieffoto). Vanavond speelt hij als centrale middenvelder achter de twee spitsen Van den Hurk en Parzyszek.

19.31: De warming-up. Blijven de mensen komen na alle tegenslagen en dompers dit seizoen bij De Graafschap?

19.15 uur: De Vijverberg maakt zicht op voor de thuiswedstrijd tegen Telstar uit Velsen. Die hebben acht punten meer dan het zwalkende De Graafschap.

19.11 uur: Achter de Spinnekop tribune drinken de fans zich alvast in. Veel vertrouwen is er op dit moment niet bij de aanhang. De Graafschap staat 18e! en verloor al 16 keer dit seizoen. Een historisch slecht seizoen. Alleen in 1970 ging het nog slechter!

19.04: sommige fans blijven altijd positief. Ook dat is typisch De Graafschap.