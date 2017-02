Wat deed dat laaghangende vliegtuig boven Nijmegen?

NIJMEGEN - 'Wat deed dat grote vliegtuig met die F16's zo laag boven Nijmegen?' Dat was de vraag die vandaag meerdere malen aan ons werd gesteld. Daar hebben wij inmiddels deels een antwoord op gevonden.

Het ging om een zogeheten 'tankervliegtuig' van Defensie, dus geen passagiersvliegtuig zoals een aantal van u dacht.

Het vliegtuig vertrok vandaag vanaf vliegbasis Eindhoven en is via vliegbasis Volkel, weer terug naar Eindhoven gevlogen. Daarbij kwam het vliegtuig ook over de omgeving van Nijmegen, zo laat de vliegbasis in Volkel (Brabant) weten.

De reden van de vliegtocht is nog niet bekend.