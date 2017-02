Illegale prostitutie neemt toe in Gelderland

ARNHEM - De illegale prostitutie in Overijssel en Gelderland neemt toe. Dat concludeert het Prostitutie Controle Team van de politie Oost-Nederland.

Volgens RTV Oost deed het speciale onderzoeksteam afgelopen jaar 100 keer verslag van illegale prostitutie. In meer dan driekwart van de gevallen ging het om vrouwen van lichte zeden die zonder vergunning vanuit een huis werkten. Vaak was dat huis ter beschikking gesteld door hun pooier.

In 43 gevallen hadden de prostituees schulden. Ze probeerden met het illegale werk van hun geldproblemen af te komen. Zeven keer trof het politieteam gevallen aan van mensenhandel.

Een woordvoerder van het Prostitutie Controle Team zegt zeker te weten dat de illegale prostitutie in het oosten toeneemt. 'In de provincies Gelderland en Overijssel is het aantal vergunde seksinrichtingen de afgelopen jaren gedaald van 85 naar 68. En als je dan weet dat we hier 1200 advertenties per dag hebben, dan kun je op je vingers natellen dat het aantal rotte appels dan toeneemt.'

Uitstapprogramma prostituees

De gemeente Apeldoorn kent sinds een jaar een uitstapprogramma voor prostituees heeft die met hun werk willen stoppen. In die tijd hebben negen vrouwen en mannen zich gemeld om een nieuw leven op te bouwen, meldde Omroep Gelderland donderdag.

Zie ook: