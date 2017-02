Door ongeneeslijk zieke moeder trouwen Sandra en Erik op Huishoudbeurs

WAGENINGEN - Trouwen tussen de stofzuigers en de verkopers: Sandra en Erik uit Wageningen doen het. Morgen geven ze elkaar het ja-woord op de Huishoudbeurs, tussen duizenden struinende vrouwen en die enkele man.

Sandra (31) en Erik (37) kennen elkaar al tien jaar. 'Zelfs als we ruzie hebben, is het nog leuk samen', zegt Sandra in De week van Gelderland. 'We vullen elkaar perfect aan.' Erik vult aan; 'Het is gewoon een tof mens.'

Dat klinkt als een relatie met een veelbelovende toekomst en daarom wilden ze 1 september van dit jaar gaan trouwen. Maar het liep anders. Eind vorig jaar werden ze genoemd in een Facebookberichtje van de Huishoudbeurs. Daar werd een stel gezocht dat op de beurs in het huwelijksbootje wilde stappen.

Diezelfde middag ziet de wereld er anders uit: het stel horen dat de moeder van Erik nog maar enkele maanden te leven heeft. 'Dat was voor ons de motivatie om ons op te geven en het door te zetten'. vertelt Sandra.

Bekijk hier het gesprek in De week van Gelderland:

Dirk Zeelenberg

Morgen staan ze dus in vol ornaat op een podium, voor duizenden mensen. En dat terwijl ze van hun huwelijk eigenlijk een klein feestje wilden maken. Het podium waar normaal de bruidsshows zijn is een uur voor hen gereserveerd. Trouwambtenaar van dienst is Divorced-acteur Dirk Zeelenberg.

Maar een van de belangrijkste dingen voor het bruidspaar: de moeder van Erik is er waarschijnlijk de hele dag bij. 'Getuige zijn zou te zwaar worden', vertelt Erik, 'dus nu gaat ze lekker genieten en we hopen dat ze tot de avond door kan.'

Hip model

Het programma is voor een groot deel een verrassing voor het aanstaande bruidspaar. Voor Erik is het naar goed gebruik nog onbekend welke jurk Sandra aan heeft.

Een tipje van de sluier wilde ze in De week van Gelderland wel geven: het is een hip model, het is niet heel erg klassiek. Wie wil weten hoe die jurk er echt uitziet: morgen is de huwelijksvoltrekking, op de eerste dag van de 72ste Huishoudbeurs.