Omroep Gelderland boos op SP-Kamerlid: 'Beschuldiging is schandalig'

ARNHEM - Omroep Gelderland is boos over een column van SP'er Ronald van Raak op de website van The Post Online. Het Tweede Kamerlid beschuldigt de omroep van 'zelfcensuur' en 'manipulatie'. Hoofdredacteur Marc Veeningen noemt de uitlatingen schandalig en ongefundeerd.

In de column doet Van Raak alsof een bericht over bijbanen van burgemeesters is aangepast, ten gunste van voormalig burgemeester Gerritsen van Zutphen. Gerritsen is ook (bezoldigd) voorzitter van de Raad van Toezicht van Omroep Gelderland.

'Omroep Gelderland heeft afgelopen week bericht over de Gelderse aspecten van het onderzoek van RTL Nieuws. Hierop heeft een woordvoerder van de gemeente Zutphen contact gezocht met onze redactie en gesteld dat de informatie over de neveninkomsten van de burgemeester niet gegeven kon worden, omdat de gemeente die niet heeft. Deze reactie had in ons bericht verwerkt moeten worden in plaats van de gemeentenaam weg te halen. Dat is inmiddels hersteld,' zegt Veeningen.

Luister hier naar de complete reactie van Marc Veeningen:

Veeningen heeft inmiddels gesproken met Van Raak. 'Ik had het gewaardeerd als door Van Raak aan Omroep Gelderland vóór publicatie van deze column was gevraagd hoe het artikel tot stand is gekomen. Juist van een Kamerlid verwacht ik dat hij de feiten checkt voor hij dergelijke beschuldigingen uit.'

Reactie gemeente Zutphen

De gemeente Zutphen zegt in reactie op het bericht van Omroep Gelderland dat het de cijfers over neveninkomsten niet kon geven, omdat die van burgemeester Gerritsen nooit zijn bijgehouden. Dat was niet nodig, omdat Gerritsen al burgemeester was voor 10 maart 2010. Wie voor die datum al burgemeester van de gemeente was waar hij dat in 2015 ook van was, is wettelijk niet verplicht zijn neveninkomsten op te geven.

Gerritsen is inmiddels waarnemend burgemeester van Aalten. Hij is ook voorzitter van de Raad van Toezicht van Omroep Gelderland en krijgt daar jaarlijks 2500 euro voor. Zutphen benadrukt dat Gerritsen nooit opdracht heeft gegeven om het bericht van Omroep Gelderland aan te passen.

Andere gemeentes

Nijmegen zegt dat de bijbanen van burgemeester Bruls door een interne fout niet zijn doorgegeven aan RTL Nieuws en De Groene Amsterdammer. Volgens de gemeente krijgt de burgemeester gemiddeld 6500 euro bruto per jaar voor zijn werk voor de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Uit het onderzoek van RTL Nieuws en De Groene Amsterdammer blijkt dat er meer Gelderse gemeentes zijn die de neveninkomsten van bestuurders niet of niet helemaal hebben doorgegeven. Die zijn onterecht niet vermeld in het nieuwsbericht van Omroep Gelderland. Voor de volledigheid volgt hier de tekst uit het persbericht van RTL Nieuws en De Groene Amsterdammer dat specifiek over Gelderland gaat:

Van de 54 Gelderse gemeenten zijn 43 gemeenten (80%) volledig transparant over nevenfuncties en neveninkomsten. 11 gemeenten (20%) zijn beperkt transparant. Zo weigert Nijmegen de neveninkomsten van de burgemeester Hubert Bruls te openbaren. Ook de gemeente Barneveld en Zutphen maken de hoogte van de neveninkomsten van de burgemeester niet openbaar. Een Wob-procedure naar de neveninkomsten bij de gemeente Renkum leverde niets op, want de gemeente zegt geen informatie te hebben over neveninkomsten en wil die informatie niet. Bij Doesburg ontbreken gegevens van de neveninkomsten van meerdere collegeleden. Ook bij Ede ontbreekt de neveninkomsten bij een functie van een collegelid, evenals in Lochem. In Maasdriel ontbreekt de gegevens van een collegelid geheel en in Scherpenzeel is niet per nevenfunctie aangegeven wat ermee wordt verdiend, maar is alleen een totaal aan inkomsten verstrekt. Daarnaast geeft Harderwijk in het geheel geen inhoudelijk antwoord op de vraag naar nevenfuncties en -inkomsten van 2015.