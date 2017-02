Consumentenbond: hogere boetes voor pluimveeslachterijen

DEN HAAG - De Consumentenbond pleit voor hogere boetes voor pluimveeslachterijen als deze wet- en regelgeving overtreden.

Sinds april 2015 controleert de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) intensiever bij de pluimveeslachterijen. Donderdag publiceerde de NVWA een rapportage waaruit bleek dat er tegenwoordig minder verontreiniging op kippenvlees zit, maar serieuze verbeteringen nodig zijn in het slachtproces.

'Dat geldt met name voor het reinigen en ontsmetten van vervoermiddelen, het schoonhouden van bedrijfsruimten en apparatuur en voor de persoonlijke hygiëne van het personeel. 'Hier is de naleving in absolute zin te laag', meldde staatssecretaris Van Dam aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport.

Lees ook: Politiek wil actie van pluimveeslachters

Poep op kip

Dierenleed en 'bezoedeling', zoals poep op kip, zijn nog steeds aan de orde van de dag, blijkt uit documenten die in het bezit zijn van Omroep Gelderland. In totaal inde de NVWA voor 153.000 euro aan boetes. Gezamenlijk kregen de Gelderse slachters 220 schriftelijke waarschuwingen omdat ze de boel niet op orde hadden.

Lees ook: Poep op kip en kuikens vast op lopende band: kippenslachters zijn hardleers

'Niet afschrikwekkend genoeg'

De Consumentenbond is blij dat er strenger gecontroleerd wordt, maar pleit voor hogere boetes. 'Blijkbaar zijn de boetes nog niet afschrikwekkend genoeg', zo laat een woordvoerster weten.

Momenteel wordt door de NVWA niet publiekelijk bekendgemaakt welke bedrijven de regels overtreden. Volgens de Consumentenbond zou het beter zijn als dat wel gebeurt.

De branchevereniging van pluimveeverwerkende industrie NEPLUVI wilde niet reageren op vragen van Omroep Gelderland.