Mortuarium Druten blijft bestaan voor regio

DRUTEN - Het mortuarium aan de Koningsweg blijft een mortuarium, zij het in een modernere versie. Eigenaar Frans Komen heeft het pand overgenomen van Monuta en gaat het opknappen.

Eigenaar Komen: "Volgens mij is het belangrijk voor de mensen van Druten om hier ook een plaats te hebben om afscheid te nemen van hun naasten. Anders moeten ze al gauw naar Beuningen of Tiel."



Komen is in de afgelopen weken al bezig geweest om het pand op te knappen. De belettering is van het gebouw gehaald, de verlichting is aangepakt, en ook met het metselwerk is hij al aan de slag. Voor de rest van het pand heeft hij ook plannen, begin maart praat hij daarover met de gemeente Druten.