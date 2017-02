VIDEO: Vinchenzo uit Tiel is niet de nieuwe 'Voice'

ARNHEM - Vinchenzo Tahapary uit Tiel is niet de winnaar van The Voice of Holland geworden. De jongste finalist (17) eindigde als derde.

Pleun, die van tevoren al als de topfavoriet was bestempeld, won het zevende seizoen van The Voice. Ze sleepte een platencontract in de wacht.

Vinchenzo begon de finale met een duet. Met Ronnie Flex zong hij Energie, een nummer waarvoor de rapper een dag eerder een platina-plaat had ontvangen.

Vinchenzo met Ronnie Flex:

Daarna zong Vinchenzo Say You Won't Let Go van James Arthur. Zijn coach Ali B. was vol lof: 'Je hebt voortreffelijk gepresteerd. Die sound is zo bijzonder. Je bent knap, je kan dansen, maar het is vooral je stem. Die is uitzonderlijk!'

Vinchenzo met Say You Won't Let Go:

Ook jurylid Sanne Hans (Miss Montreal) had genoten. 'Ik was bijna vergeten dat je nog op school zit. Ik zie je als een popster.' Haar conclusie: 'Hij is er klaar voor.'

Nadat bleek dat Thijs de minste stemmen had gekregen, mocht Vinchenzo als eerste van de drie overgebleven kandidaten zijn single zingen: Steady Love.

Medeleerlingen leven mee

Vinchenzo zit in havo-5 van het RSG Lingecollege. Zo'n 30 medeleerlingen volgden via een groot scherm in de school zijn verrichtingen.

