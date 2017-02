Bal op het dak? Nee dat is een zonnepaneel

ARNHEM - Geen ballen, maar zonnepanelen op het dak bij de Arnhemse voetbalvereniging VDZ. De club wekt de stroom volledig zelf op en daarmee is het de eerste stroomneutrale vereniging van Gelderland.

Daar moest wel het nodige voor gebeuren, want er zijn 200 zonnepanelen geïnstalleerd, alle binnenverlichting is van ledlampen voorzien en zijn er nieuwe masten met ledverlichting op de velden geplaatst. In totaal wordt er voor 68.000 kilowattuur aan stroom per jaar bespaard.

Eerste wedstrijd

Zaterdagavond wordt er voor het eerst onder het nieuwe ledlicht gespeeld. Dan is wethouder Elfrink ook aanwezig om de club in het zonnetje te zetten.

Overigens laat VDZ weten dat de zonnepanelen wel tegen een stootje kunnen: een bal op het dak is geen desastreuze aangelegenheid.