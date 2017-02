Zijn die kroegen wel veilig? Honderden controles voor carnaval

Foto: ANP

ARNHEM - Het carnaval staat voor de deur. Volgend weekend is het weer feest, ook in de kroeg. Maar is het daar wel veilig?

Om dat zeker te weten worden deze vrijdag bijna 700 horecazaken in de regio Arnhem bezocht door de brandweer. Zo'n 30 teams gaan op pad. Ze kijken onder meer of de versiering hoog genoeg hangt, of er brandvertragend materiaal is gebruikt, of de vluchtwegen vrij zijn en of de nooddeuren open kunnen.