Winterswijker legt winkeldief met judoworp op grond

WINTERSWIJK - Hij wilde gewoon een kratje bier halen, niks spannends, maar voor de 20-jarige Moshe Kempe uit Winterswijk werd het winkelbezoekje toch nog spectaculair. Hij zorgde er namelijk voor dat een winkeldief werd opgepakt.

'Ik zag dat twee mannen bier in hun tassen staken, ik vermoedde al dat ze die niet gingen betalen en ben ze in de gaten blijven houden', vertelt Kempe. Toen ik zag dat ze bij de kassa niet betaalden maar doorliepen, besloot ik het winkelpersoneel te waarschuwen.'

Het winkelpersoneel heeft de mannen vervolgens aangesproken, maar de twee zeiden dat ze bij de informatiebalie gingen betalen. Ze moesten namelijk ook nog sigaretten hebben. Maar de mannen betaalden niks en liepen naar buiten. 'Op dat moment besloot ik ze te volgen.'

Luister hier naar het gesprek met Moshe Kempe:

Judotechnieken

Toen wilde Kempe ze buiten aanspreken, maar de twee gingen er snel vandoor op de fiets. 'Ik riep: u bent aangehouden!', maar ze luisterden niet. Een van hen sprong uiteindelijk wel van zijn fiets, toen ik erachteraan ging.' Uiteindelijk besloot de 20-jarige Kempe al zijn technieken te gebruiken die hij in 15 jaar judo had geleerd. 'Ik wierp een van de mannen met een judoworp op de grond en legde hem in een armklem.'

Uiteindelijk belden omstanders de politie die de man vervolgens kon aanhouden. 'Toen zag ik pas wat voor flinke kerel het eigenlijk was, ik dacht toen: misschien was deze actie niet heel verstandig.'

'Eerst mijn kratje bier'

Uiteindelijk moest Kempe ook nog mee naar het bureau om zijn verhaal te doen, maar dat wilde hij niet meteen. 'Ik wilde mijn kratje bier nog afrekenen. Als ik terug zou komen, zou de winkel al dicht zijn.'

Uiteindelijk bleek de politie blij te zijn met de actie van Kempe en was ook zijn moeder trots. 'Maar die noemde de actie ook gevaarlijk. Ik zou het alleen de volgende keer zo weer doen.' Van Albert Heijn heeft hij nog niks gehoord.

'Ik wil wel bij de politie'

Dat blijkt ook wel, want twee jaar geleden deed hij ook al zoiets. 'Toen ging ik achter twee inbrekers aan en kreeg de politie ze te pakken.' Moet Kempe niet gewoon bij de politie? 'Ik zou wel graag willen. Ik heb ook gesolliciteerd, maar ben toen niet aangenomen. Dus nu doe ik de opleiding lichamelijke opvoeding in Nijmegen.'