Anouk Vetter niet naar EK indoor door blessure

ARNHEM - Meerkampster Anouk Vetter heeft zich afgemeld voor de EK indoor in Belgrado. De Arnhemse (24) heeft lichte knieklachten.

In overleg met haar coach, vader Ronald, heeft ze besloten geen risico te nemen met het oog op het outdoorseizoen.

'Ik wil straks tijdens de WK in Londen optimaal presteren op de zevenkamp, daarvoor is het nu even nodig dat ik een stapje terug doe en geen risico neem', zegt Anouk Vetter.

De EK indoor is van 3 tot en met 5 maart. Komend maand wordt de volledige ploeg bekendgemaakt die naar Servië afreist.