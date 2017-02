Premier Rutte: 'De band Normaal is de trots van Nederland'

ARNHEM - Premier Rutte is fan van Gelderland. De premier noemt de Achterhoekse band Normaal 'de trots van Nederland' en gaat elk jaar op vakantie naar de Veluwe. Dat zegt hij tegen Omroep Gelderland.

Premier Rutte kreeg bezoek van onze eigen Ridders van Gelre. Die voelden de VVD-lijsttrekker aan de tand over wat zijn partij voor Gelderland en de Gelderlanders gaat doen. Met het historisch besef over Gelderland was het niet zo goed gesteld, maar Mark Rutte blijkt wel Gelderse roots te hebben. De familie van zijn moeder komt uit Arnhem en Zutphen.

'Normaal' kan Rutte wel bekoren

Mark Rutte kreeg van de Ridders een cd met de 100 beste nummers van de Achterhoekse band Normaal. 'Normaal doen' is deze campagne de toverspreuk van de VVD. Het album, met daarop ook 'doe ff normaal', past dus helemaal in het straatje van Rutte. Hij noemde de band van Bennie Jolink 'de trots van Nederland'. Ook bekende de premier dat hij elk jaar met zijn familie vakantie viert op de Veluwe. 'Prachtig natuurlijk', voegde de premier er aan toe.

De volledige ontmoeting van de Ridders van Gelre met Mark Rutte is te zien bij de Week van Gelderland, ieder uur direct na het TV Nieuws.