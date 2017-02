'Ik heb geen spijt dat ik naar Nederland ben gegaan, wel had ik de Nederlandse taal moeten leren'

ULFT - Turkse thee en Nederlandse koekjes op tafel. De familie Yaktemur uit Ulft is meer dan gastvrij. De vermenging van beide culturen zou heel gewoon moeten zijn net als de koekjes en de thee. Toch is het dat niet.

Hatice Pinar Bakirhan en Nese Yalvac willen beide culturen graag met elkaar verbinden. Daarom bedachten ze het project Bekend maakt Bemind. De twee jonge Achterhoekse meiden van 28 hebben grootouders die als gastarbeiders naar Nederland kwamen. 'Er is zo weinig bekend over de gastarbeiders in de Achterhoek', legt Pinar uit. 'We willen er graag meer aandacht aan geven omdat ze dat verdienen'.

De afgelopen maanden hebben de twee dames gesproken met oud-gastarbeiders en met Nederlanders die te maken hebben gehad met de buitenlandse werknemers. De interviews hebben ze uitgewerkt tot verhalen. Komende zondagmiddag worden deze verhalen voorgelezen bij de Gruitpoort.

Nooit spijt gehad

Bayram Yaktemur kwam in 1971 aan in Terborg. Daar ging hij aan het werk bij ijzergieterij Lovink. Hij moest bovenstukken van gasfornuizen maken. 'We maakten hele lange dagen. Maar ik had een doel. Ik wilde een huis kopen en ik wilde dat mijn kinderen zouden kunnen studeren en werken', legt hij uit. 'Ik heb nooit spijt gehad'.

Contact met zijn vrouw en kinderen die nog in Turkije woonden had hij niet veel. 'We schreven brieven en ik sprak cassettebandjes in. En in de zomer gingen we drie maanden naar Turkije'. Heimwee speelde een belangrijke rol. In 1979 kwamen zijn vrouw en kinderen naar Nederland.

Taal had ik moeten leren

Yaktemur kijkt terug op een mooi werkzaam leven in Nederland. Ook het contact met de buren was ontzettend goed. 'We hielpen elkaar allemaal'. Het enige waar hij spijt van heeft is dat hij de Nederlandse taal nooit geleerd heeft. 'Goedemorgen, wat wilt u eten, dat kan ik zeggen in het Nederlands. Heel veel meer niet'. Hij legt uit dat het nooit hoefde, hij was immers te gast in Nederland en zou weer terug gaan naar Turkije. Hij heeft wel wat pogingen ondernomen om het Nederlands machtig te worden. 'Maar toen mijn kinderen hier waren, ben ik gestopt Nederlands te leren. Dat had ik nooit moeten doen'.