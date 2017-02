20.000 schoolkinderen scheiden afval

DINXPERLO - Het afvalscheidingsproject 'Mooi Schoon' van afvalverwerker ROVA kent een recordaantal deelnemende schoolkinderen. De 20.000ste deelnemer wordt maandag in Dinxperlo ingeschreven.

Twee basisscholen in Dinxperlo sluiten zich deze maandag aan bij het afvalscheidingsprogramma van ROVA. De mijlpaal van 20.000 deelnemers wordt 's ochtends gevierd.

Weet u dit?

Weet u waar een lege chipszak naar toe moet: bij het restafval, plastic of papier? En hoelang duurt het voordat een blikje is afgebroken in de natuur? Deze en andere vragen leren de kinderen te beantwoorden om echte afvalscheiders te worden.

Onze verslaggever nam een kijkje:

Wethouder Nijland reikt aan de scholen bordjes uit met de tekst: 'Onze school is Supporter van Mooi Schoon'.