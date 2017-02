Schoofs naar halve finales Altenkirchen

ALTENKIRCHEN - Bibiane Schoofs heeft zich vrijdag als eerste tennisster geplaatst voor de halve finales van het ITF-toernooi in Altenkirchen.

De speelster uit Ede walste in de Duitse stad over Tara Moore heen. Ze gunde de Britse, die als tweede was geplaatst, slechts twee games. Na een uur spelen was het 6-1, 6-1.

Quirine Lemoine speelt vrijdagavond eveneens voor een plek in de halve eindstrijd van het toernooi. In de kwartfinale is de Sloveense Dalila Jakupovic (als eerste geplaatst) haar opponente.